لماذا سُمي عيد الفطر بهذا الاسم؟

لماذا سمي عيد الفطر بهذا الاسم ؟ سمي العيد عيدًا لعوده وتكرره وقيل لأنه يعود كل عام بفرح مُجَدَّد، وسمى بالفطر لأنه يأتي بعد صوم شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر يكون أول يوم في شهر شوال، وذكر ابن عابدين في سبب تسمية العيد بهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى يعود على المسلمين فيه بمنه، وإحسانه، وفضله ومن أنواع الإحسان العائدة على عباد الرحمن الفطر بعد الامتناع عن الطعام، وصدقة الفطر، وشعور المسلمين في العيد بالسرور، والفرح، والبهجة.









عيد الفطر في الإسلام

الأعياد شعارات توجد لدى الأمم كلها ذلك أنَّ إقامة الأعياد ترتبط بفطرة طُبع الناس عليها فكل الناس يحبون أن تكون لهم مناسبات فرح يظهرون فيها السرور ويتذكرون الماضين ويلتئم فيها الشمل، وا لأعياد في الإسلام اثنان فقط هما: عيد الفطر وعيد الأضحى وهذان العيدان يتكرران في كل عام وكل منهما خاتمة عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام فعيد الفطر خاتمة عبادة الصوم وعيد الأضحى خاتمة الحج وهناك عيد ثالث يأتي في ختام كل أسبوع وهو يوم الجمعة وليس في الإسلام عيد غيرهما.









وروى أبو داود عنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ» سنن أبي داود 1134.









الحكمة من عيد الفطر

شرع الله تعالى العيدين لحكم جليلة بالنسبة لعيد الفطر فإن الناس قد أدوا فريضة من فرائض الإسلام وهي الصيام فجعل الله لهم يوم عيد ليفرح المسلم بنعمة مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وزيادة الحسنات بعد هذا الموسم من الطاعات وأما بالنسبة لعيد الأضحى فإنه يأتي في ختام الحج وعشر ذي الحجة التي يسن فيها الإكثار من الطاعات وذكر الله فكان يوم عيد الأضحى الذي يلي يوم عرفة يومًا للمسلمين يفرحون فيه بمغفرة الله ويشكرونه على هذه النعمة العظيمة.







