عيد الفطر المبارك .. لماذا سمي عيدا؟

يوم من أيام الله المباركة، مشيرًا إلى أنه عيد أهل الإسلام، أما عن سبب تسميته عيد، فهناك خمسة أسباب لذلك.

اقرأ أيضًا:

اقرأ أيضًا:





ودعا إلى الابتهاج بالعيد، فعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم، ابتسموا وابتهجوا، وانشروا السرور والبهجة في أنفسكم وأهليكم وإخوانكم، العيد والتهنئة لمن يزرع البسمة على شفاه المحتاجين، ويدخل السرور على المرضي والمكلومين، فالعيد مناسبة كريمة لتصافي القلوب، ومصالحة النفوس، مناسبة لغسل أدران الحقد والحسد، وإزالة أسباب العداوة والبغضاء.









وأشار إلى أنه في مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات التي ينشئها الأقارب والأصدقاء وذوو الاهتمام والمتابعات في هذه المواقع طرائقَ حسنة، وأبوابًا متسعة للكلام الطيب، وإدخال السرور، وحسن الحديث، ولطيف المتابعة، ورقيق السؤال، وتبادل عبارات المرح المباح، العيد عيد فرح وسرور لمن طابت سريرته، وخلصت نيته، وحسن للناس خلقه، ولان في الخطاب كلامه.









وأضاف أن بهجة العيد تجدونها في رضا الأب، ورضا الأم، وحب الأخ، وحب الأخت، وصلة الرحم، وإطعام المسكين، وكسوة العاري، وتأمين الخائف، ورفع المظلمة، وكفالة اليتيم، ومساعدة المريض، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء.



