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ديني

شاهد.. بكاء خطيب المسجد الحرام أثناء صلاة العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 07:31 ص
شاهد.. بكاء خطيب
شاهد.. بكاء خطيب المسجد الحرام أثناء صلاة العيد
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أمل فوزي
بكى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، اليوم أثناء خطبة وصلاة عيد الفطر المبارك 1من شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م، من فوق منبر الحرم المكي.

 واشتد بكاء «بن حميد» خلال صلاة العيد اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وتقطع صوته منذ قراءة سورة الفاتحة، واستمر بعدها خلال تلاوة سورة الأعلى، إلى أن افتتح خطبته، قائلًا: عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام، والقيام، وسائر الطاعات.
 وتابع:  هذا يوم من أيام الله المباركة، إنه عيدنا أهل الإسلام، وسمي عيدا لكثرة عوائد الله تعالى على عباده، بالبر، والإحسان ، والإنعام ، وتوالت نفحات ربنا في أيام دهرنا، فعم الوجود بره، ولطفه، ورحمته، وغفرانه، والعسر بفضل الله لا يدوم،  والشدة لا تطول، والليل يعقبه الصباح، والصبر عبادة ، والرضا إيمان، والدعاء يرفع الهموم، الله اكبر، فهو يستر العيوب، والله أكبر، وهو يدفع الكروب .

وأم المصلين في المسجد الحرام ، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث حمد الله وأثنى عليه بما قدر وأعطى، وابتلى ووقى،بعلمه وحكمته، موصيًا المسلمين بتقوى الله فهي التجارة الرابحة.

وأدى المسلمون صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقًا للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة.

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