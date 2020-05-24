عيد مبارك.. منى فاروق تهنئ جمهورها بعيد الفطر

حرصت الفنانة منى فاروق على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، عبر حسابها على "انستجرام".







بعد شائعة زواجها من فنان مشهور.. 10 صور لـ منى فاروق.. شاهد





وكتبت منى فاروق، قائلة: "‏‏‏‏‏كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلي كل حبايبكم ويارب ديما بخير وصحه وسعادة وراحه بال يارب🤲🏻❤️🙏🏻 #eidmubarak #عيد_الفطر #عيد_سعيد 😊 #2020".

يذكر أن احدث أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

