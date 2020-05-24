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فن

"على العهد" أغنية جديدة عن أبطال الجيش المصري

الأحد 24/مايو/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أذاعت قنوات ON وcbc وdmc والحياة، صباح اليوم، أغنية جديدة تحمل اسم "على العهد"، والتي تكشف بطولات الجيش المصري.

الأغنية إهداء لمصر وأبطالها الشهداء منهم والأحياء، وبدأت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفرق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي.

"على العهد" غناء الفنان عبد الرحمن رشدي، من كلمات محمد إبراهيم وألحان أسامة الهادي وتوزيع أحمد دسوقي. منتج فني هيثم أبو عقرب وبلال الطراوي، ومن إنتاج صورلي وديجيتال ستوديو، وإخراج وليد ناجي.

ويقول مطلع الأغنية:

مصر دايما ناسها هما أهم حارس

مصر أول مدرسة في كل المدارس

أنت مسؤول زيي زيك عن أمانها

واحد بيفرق في العدد لو قلبه فارس

مصر كلمة ومعنى قلب ودم واحد

إحنا كنا ولسه شعب بقلب واحد

كل واحد فينا عارف واجباته

كل واحد فينا هو أهم واحد

لسماع الأغنية من هنـــا
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