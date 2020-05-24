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حوادث

والدة الشهيد عمر القاضي: ابني مات راجل وولادنا ضباط رجالة ميخفوش.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 07:23 م
والدة الشهيد عمر
والدة الشهيد عمر القاضي
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محمد صبرى - اسلام مقلد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإيفاد مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وفي ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.


قالت والدة الشهيد النقيب عمر القاضي إن نجلها مات راجل، وظل يدافع عن الكمين الذي يعمل فيه لآخر نفس فى حياته.

وأضافت والدة الشهيد أن نجلها أول شخص يصاب فى الكمين وآخر من استشهد، وأن نجلها مميز، وأنه يموت فى يوم مميز كيوم العيد، مضيفة قائلة:" ولادنا ضباط رجالة ميخافوش".

وقد أعرب أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرص سيادته الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرص سيادته على التواصل معهم بكافة المناسبات.


كما قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.


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