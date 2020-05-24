شاهد.. نجل الشهيد المقدم باسم فكري: بحبك يا ريس وواحشتني يا بابا

أوفدت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وفى ضوء الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.





فيما قال نجل الشهيد المقدم باسم فكرى: "بحبك يا ريس وواحشني اووى يا بابا".

وقالت زوجة الشهيد ان تقدير الرئيس السيسي لم ينسانا مطلقا رغم ظروف تفشي كورونا وفضله على كل اسر الشهداء.

وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرصه على التواصل معهم بكافة المناسبات.





كما قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.



