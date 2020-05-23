الدولة لن تنسى أبناءها.. الداخلية تقدم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة العيد.. صور

أوفدت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية.

و أعربت أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، وكذا حرصه على التواصل معهم بكافة المناسبات.

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كما قدمت أسر الشهداء والمصابين الشكر وزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة لن تنسى أبدًا أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

جاء ذلك فى ضو الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر.