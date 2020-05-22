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رياضة

سيتي كلوب يعلن العضوية الأولى باسم أسرة الشهيد المنسي وخصم ٢٥٪ لأسر الشهداء

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:26 م
سيتي كلوب
سيتي كلوب
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عبدالله هشام
أعلنت شركة استادات القابضة، تكريم أسرة الشهيد أحمد المنسي بطل موقعة البرث التاريخية، وأكدت أن التكريم تقديرا لجميل لا يمكن رده .. وعرفانا واعترافا بما قدموه لخدمة الوطن الغالي.

وأكدت الشركة على إهداء العضوية الأولى في فروعه لعائلة البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة تقديرا للدور البطولي الذي قام به طوال تواجده في الجيش المصري، وروحه الخالدة الطاهرة التي قدمها فداءا للوطن.


كما قررت تقديم خصم ٢٥ بالمائة على الاشتراكات لأبطال الجيش المصري والشرطة المصرية ولأسر الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لتراب مصر الغالي.


وأكدت إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فخرها واعتزازها بالعقيد أحمد المنسي وبكل بواسل الجيش المصري والشرطة المصرية.
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