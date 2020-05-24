ضابط مصاب: هدية الرئيس السيسي في العيد وسام على صدرى.. فيديو

أوفدت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفى ضوء الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.









وقال ضابط مصاب خلال مكافحته للارهاب ان عملهم هو حماية الوطن والفداء بأرواحهم، مضيفا انه لم يتوقع ان يتذكر الرئيس السيسي ضابط شرطة مصابا فى العيد وذلك وسام على صدري وتقدير كبير منه لأسر الشهداء والمصابين.







وأعربت أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرصه على التواصل معهم بكافة المناسبات.









كما قدمت أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبناءها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.



