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حوادث

والدة الشهيد النقيب عمر عبد العظيم: ابني خد روحي معاه وربنا كاتبله يبقى شهيد

الأحد 24/مايو/2020 - 08:01 م
الشهيد النقيب عمر
الشهيد النقيب عمر ياسر عيد العظيم
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محمد صبري - اسلام مقلد
أوفدت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفى ضوء الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وقالت والدة النقيب الشهيد عمر ياسر عبد العظيم: "لما راح خد روحي طلعت معاه وربنا كاتبله يبقى شهيد، وحاسه انه ارتاح فين ويستهالها، وان الرئيس تاريخه منذ توليه حكم البلاد مينفعش ينسي الشهداء وحاسس بوجعك وحاسس انك فقدت ايه وقدمت ايه.

وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرصه على التواصل معهم بكافة المناسبات.


كما قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

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