بعد طرح أغنية للجيش الأبيض.. تامر عاشور يتصدر تريند تويتر





تقول كلمات الأغنية :" وقت الجد بيبان .. اللي قلوبهم عليك .. مين اللي اداك الأمان .. طمن ناسك عليك .. مهما كانت الظروف .. دول موجودين حواليك .. وميعرفوش الخوف .. ديما واخدين بايديك .. سهرتوا عشانا استحملتوا .. الحلو ده جواكم وصبرتوا .. شكرا بنقولها وده جميلكوا".





إقرأ أيضًا:





يذكر أن تامر عاشور أعلن عن موعد حفله الجديد الـ «أون لاين»، من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وكتب تامر عاشور :"توكلنا على الله - ان شاء الله حفلتنا التانيه الاون لاين هتبقى في العيد - متحمسين ؟!".





يعد تامر عاشور، هو أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق حفله الاول نجاح كبير جدًا.



