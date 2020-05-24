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فن

سجق سعيد عليكم.. أحمد حلمي يحتفل بعيد الفطر على طريقته الخاصة.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:59 م
احمد حلمى
احمد حلمى
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محمد بدران

حرص الفنان أحمد حلمي على الاحتفال بعيد الفطر مع جمهوره على طريقته الخاصة عبر حسابه على "انستجرام"


أحمد حلمي يدعم شهداء القوات المسلحة ويطلق حملة شارك صورتك وأنت في الجيش


وظهر النجم احمد حلمى وهو يطبخ "السجق" في حديقة منزله وعلق قائلًا: "سجق سعيد عليكم".

وشارك حلمي مؤخرا في حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، وكانت آخر أعماله الفنية فيلم خيال مآتة، مع منة شلبي، إخراج خالد مرعي.

الجدير بالذكر  أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".

وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي




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سجق سعيد عليكوا

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