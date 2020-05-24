الصحة السعودية: 2083 إصابة جديدة بكوورنا في 5 مدن.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 مدن سعودية.

وأوضحت أن المدن الخمس هي "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، الدمام، والخبر ".





وأشارت صحيفة سبق السعودية إلى أن إجمالي الحالات الجديدة المصابة بالفيروس في مختلف عموم المملكة بلغ 2399 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وتم تسجل 742 في الرياض و611 في مكة وفي جدة تم تسجيل 474، والدمام 136، والخبر 120حالة"، فيما توزعت الحالات المتبقية على مدن ومحافظات المملكة الأخرى.





وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة حتى الآن 72560 حالة، منها 28650 حالة نشطة، و 372 حالة حرجة.





وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 43520 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 390 حالة وفاة.