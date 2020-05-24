AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فيروس كورونا لم يتم احتواؤه بعد.. مسئول كبير يحذر الناس من الاستهانة بالوباء

الأحد 24/مايو/2020 - 11:01 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
Advertisements
قسم الخارجي
حث مفوض إدارة الغذاء والدواء الامريكية اليوم الاحد الأمريكيين اتباع الإرشادات الفيدرالية التي تهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قائلا ان الفيروس القاتل "لم يتم احتواؤه بعد".

وقال الدكتور ستيفن هان "مع بدء البلد في رفع الإغلاق والانفتاح، أُذكر الجميع مرة أخرى أن الفيروس لم يتم احتواؤه بعد. وإن حماية أنفسهم ومجتمعهم أمر متروك لمسئولية كل فرد".

وأضاف هان "من المهم أن يدرك الجميع أن التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامات أدوات حمايتنا الأهم".

ويأتي التحذير مع بدء بعض الدول في إعادة فتح النشاطات المختلفة فيها، ما يسمح للناس بالذهاب إلى الشواطئ وفتح المطاعم والحانات.

ولكن مع زيادة الأنشطة الاجتماعية ، يحذر خبراء الصحة مثل هان من أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن مستويات الأمان.

وقال الدكتور أنتوني فوسي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا،لـ"سي إن إن": " يمكن للناس الخروج ، لكن مع ارتداء الكمامات، واتباع قواعد التباعد لمترين من أي شخص".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كبير مسئولي الصحة بأمريكا يحذر من تحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا

بشرى سارة من إيطاليا.. رئيس الوزراء يتحدث عن قرارات جديدة

بعد 8 أيام أصفار.. الأردن يشهد انتكاسة في عدد إصابات كورونا

الأردن يسجل ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

يا القناع يا الوداع.. أستاذ فيروسات يحذر من انتشار كورونا

رئيس جنوب إفريقيا لمواطنيه: عليكم التكيف مع كورونا لمدة عام كامل

ترشيحاتنا

هل تقتل الأشعة فوق البنفسجية فيروس كورونا.. التجارب العلمية تجيب

أول عمل إرهابي في العيد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير بالصومال

الصحة: تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا من العاملين بجامعة الزقازيق إلى 34 حالة

مدير أعمال هيفاء وهبي يقاضيها لإثبات زواجه منها بعدما اتهمته بالسرقة

القبض على زوجين ايرانيين بسبب تبادل القبلات على فيسبوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد

بالستان اللامع.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في العيد

بـ نصف ليمونة وطماطم.. اقضي على البثور السوداء