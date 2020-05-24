فيروس كورونا لم يتم احتواؤه بعد.. مسئول كبير يحذر الناس من الاستهانة بالوباء

حث مفوض إدارة الغذاء والدواء الامريكية اليوم الاحد الأمريكيين اتباع الإرشادات الفيدرالية التي تهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قائلا ان الفيروس القاتل "لم يتم احتواؤه بعد".





وقال الدكتور ستيفن هان "مع بدء البلد في رفع الإغلاق والانفتاح، أُذكر الجميع مرة أخرى أن الفيروس لم يتم احتواؤه بعد. وإن حماية أنفسهم ومجتمعهم أمر متروك لمسئولية كل فرد".





وأضاف هان "من المهم أن يدرك الجميع أن التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامات أدوات حمايتنا الأهم".





ويأتي التحذير مع بدء بعض الدول في إعادة فتح النشاطات المختلفة فيها، ما يسمح للناس بالذهاب إلى الشواطئ وفتح المطاعم والحانات.





ولكن مع زيادة الأنشطة الاجتماعية ، يحذر خبراء الصحة مثل هان من أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن مستويات الأمان.



