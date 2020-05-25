المكسيك تسجل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الإثنين، تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، في البلاد.





فيما كشفت السلطات في المكسيك عن تسجيل 215 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"





ووثقت قناة "روسيا اليوم" لحظات إقبال المئات من المكسيكيين على شراء الجعة والمواد الكحولية داخل المحال التجارية، وذلك رغم الإصابات القياسية التي سجلتها البلاد بفيروس كورونا.





ورغم أن الحكومة المكسيكية تتخذ إجراءات احترازية صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، إلا أن عدد ضحايا الفيروس في المكسيك يزيد يومًا بعد يوم.





وقالت وسائل إعلام مكسيكية، إن قرار الحكومة برفع الحظر عن شراء المواد الكحولية في بعض الولايات المكسيكية سيكون له أثرًا عظيمًا في تفشي الفيروس، ذلك أن الآلاف هرعوا إلى شراء الجعة والكحوليات بعد فترة طويلة من الحجر المنزلي.