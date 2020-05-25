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سيارات

بعد التخفيضات الأخيرة| مواصفات وأسعار إم جي mg rx5 اليوم في مصر

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:06 ص
ام جي rx5
ام جي rx5
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اشرف عطية
طرحت شركة المنصور للسيارات وكيل علامة ام جي mg في مصر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات suv ام جي mg rx5 هي تعتبر الاخت الكبري للسيارة ام جي mg zs ال suv متعددة الاستخدامات ايضا.

تأتي السيارة ام جي mg rx5 بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي تربو يعطى قوة قدرها 169 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات جر امامي و هذا المحرك يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 9.8 ثانية.


ام جي mg rx5 يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 6.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم وذلك حسب المعلومات المعلنة من وكيلها في مصر .


جائت ام جي mg rx5 بالعديد من مواصفات الأمان اهمها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، مع توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP.



ام جي mg rx5 متاحة بجنوط سبور مقاس 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، أما الفئة الأعلى فجاءت بجنوط 18 وفوانيس شبورة أمامية وخلفية.


سعر ام جي mg rx5 في مصر


ام جي rx5
mg rx5 تبدأ من 319.990 جنيها حتى 369.990 جنيها لأعلى فئة.

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