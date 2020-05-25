بعد التخفيضات الأخيرة| مواصفات وأسعار إم جي mg rx5 اليوم في مصر

تأتي السيارة ام جي mg rx5 بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي تربو يعطى قوة قدرها 169 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات جر امامي و هذا المحرك يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 9.8 ثانية.





ام جي mg rx5 يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 6.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم وذلك حسب المعلومات المعلنة من وكيلها في مصر .





جائت ام جي mg rx5 بالعديد من مواصفات الأمان اهمها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، مع توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP.





ام جي mg rx5 متاحة بجنوط سبور مقاس 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، أما الفئة الأعلى فجاءت بجنوط 18 وفوانيس شبورة أمامية وخلفية.







سعر ام جي mg rx5 في مصر

