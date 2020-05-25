تعرف على مواصفات واسعار إم جي 5 mg بعد آخر تخفيض| صور

أعلنت شركة ام جي mg عن تقديم سيارتها السيدان متوسطة الحجم ام جي 5 mg بمحرك سعة 1500 سي سي 120 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن متر متصل بناقل حركة CVT متطور يضمن اقل استهلاك للوقود و اقصي عزم للمحرك .
تأتي السيارة ام جي 5 mg بكاميرا محيطية 360 درجة، و6 وسائد هوائية، و نظام مراقبة ضغط الإطارات “TPMS”، وحساسات خاصة وفرامل يد كهربائية و بها ايضا نظام الثبات الإلكتروني “ESP”، ومثبت للسرعة وشاشة 10 بوصة.
وجاءت ام جي 5 mg بجنوط اسبور 16 بوصة وفوانيس شبورة امامية و خلفية مع اضاءة LED، ومرايا جانبية كهربائية وزر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية وحساسات ركن خلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، وشاشة وسائط داخلية 10 بوصة،
ومكيف هواء أوتوماتيك مما يضمن اعلي درجات الراحة للركاب.
اسعار ام جي 5 mg في مصر :
mg 5
mg 5 2020