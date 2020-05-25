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رياضة

ميدو: دفعت قيمة ضم جنش للزمالك على حسابي وأنا لاعب

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:28 ص
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومدرب الفريق الأسبق، أنه دفع من جيبه الخاص، قيمة ضم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الأبيض الحالي، من الأوليمبي السكندري.

وانضم "جنش" للزمالك قادمًا من صفوف فريق الأوليمبي، في موسم 2010-2011.

ويحتفل "جنش" اليوم، الإثنين، بعيد ميلاده، الموافق 25 مايو، حيث أتم عامه الـ33.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي "تويتر": "وأنا لاعب في الزمالك، شاهدت مقطع فيديو لحارس مميز جدًا، ووقتها كان النادي يمر بأزمة مالية، ولا يوجد أموال للتعاقد معه".

وتابع: "قررت أن أدفع قيمة الصفقة، واخصمها من مستحقاتي، قرار لن أندم عليه أبدًا".

وأضاف: "جنش ابن الزمالك.. واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم.. رجل بمعنى الكلمة".

وأتم: "كل سنة وانت طيب يا جنش".
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