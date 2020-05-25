بعد مغادرة ضيوف العيد.. طرق تطهير الأثاث بشكل صحيح من كورونا

وفقًا للتقارير ، يمكن للفيروس التاجي الجديد، أن يعيش ما يصل إلى أربعة أيام على الأسطح الخشبية وخمسة أيام على الأسطح المعدنية.

ويوصي خبراء الصحة بالتنظيف المتكرر للأسطح الملامسة بالمطهرات لتقليل خطر انتشار العدوى.





معظم المطهرات المنزلية فعالة على الأسطح الصلبة مثل العدادات ، الطاولات ، مقابض الأبواب ، مفاتيح الإضاءة ، المقابض ، المكاتب ، المراحيض ، الصنابير والأحواض ، في حين أن غسل اليدين الشامل والاستخدام المناسب للأقنعة ومعقمات اليدين يضمن الحماية الشخصية.





ومع ذلك ، إذا كنت تتساءل عما يمكنك فعله أكثر للحفاظ على أثاث منزلك خاليًا من الفيروسات ، فإليك بعض الخطوات البسيطة التي يشاركها QuikrBazaar.





ابدأ بتنظيف الأسطح المنجدة بالمكنسة الكهربائية

عادة ما يكون نسيج التنجيد سريعًا في الألوان ويمكن غسله بمنظف. ومع ذلك ، يجب اختبار المذيبات العضوية في مكان غير واضح قبل الاستخدام.









لتطهير الأسطح ، استخدم البخاخة

اصنع مطهرًا محليًا يشتمل على نسبة اثنين إلى واحد بنسبة 60 إلى 90 في المائة من فرك الكحول الأيزوبروبيلي بالماء. يمكنك أيضًا مزج سبعة جرامات من مسحوق التبييض مع لتر واحد من الماء لعمل مطهر فعال.









كيف تطهر بشكل صحيح؟

* أمسك الزجاجة من 6 إلى 8 بوصات من الأثاث ورش القطعة حتى تغطيها برذاذ خفيف. بالنسبة للأسطح المعدنية مثل مقابض الأبواب وأقفال الأمان والمفاتيح ، يمكن استخدام الكحول للمسح لأن المبيض غير مناسب. لا تمسح محلول المطهر من السطح ؛ دعها تجف من تلقاء نفسها.





* العمل في الأقسام. قم برش المحلول على الأثاث وامسح المنطقة بقطعة قماش مبللة لتعقيم السطح. إذا كانت مبللة أو متسخة جدًا ، فقم بلف القماش أثناء تقدمك. اترك الكنبة تجف في الهواء أثناء الانتقال إلى تنظيف الوسائد.



