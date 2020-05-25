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مرأة

بعد مغادرة ضيوف العيد.. طرق تطهير الأثاث بشكل صحيح من كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
وفقًا للتقارير ، يمكن للفيروس التاجي الجديد، أن يعيش ما يصل إلى أربعة أيام على الأسطح الخشبية وخمسة أيام على الأسطح المعدنية. 
ويوصي خبراء الصحة بالتنظيف المتكرر للأسطح الملامسة بالمطهرات لتقليل خطر انتشار العدوى.

 معظم المطهرات المنزلية فعالة على الأسطح الصلبة مثل العدادات ، الطاولات ، مقابض الأبواب ، مفاتيح الإضاءة ، المقابض ، المكاتب ، المراحيض ، الصنابير والأحواض ، في حين أن غسل اليدين الشامل والاستخدام المناسب للأقنعة ومعقمات اليدين يضمن الحماية الشخصية. 

ومع ذلك ، إذا كنت تتساءل عما يمكنك فعله أكثر للحفاظ على أثاث منزلك خاليًا من الفيروسات ، فإليك بعض الخطوات البسيطة التي يشاركها QuikrBazaar.

ابدأ بتنظيف الأسطح المنجدة بالمكنسة الكهربائية
عادة ما يكون نسيج التنجيد سريعًا في الألوان ويمكن غسله بمنظف. ومع ذلك ، يجب اختبار المذيبات العضوية في مكان غير واضح قبل الاستخدام.


لتطهير الأسطح ، استخدم البخاخة
اصنع مطهرًا محليًا يشتمل على نسبة اثنين إلى واحد بنسبة 60 إلى 90 في المائة من فرك الكحول الأيزوبروبيلي بالماء. يمكنك أيضًا مزج سبعة جرامات من مسحوق التبييض مع لتر واحد من الماء لعمل مطهر فعال.


كيف تطهر بشكل صحيح؟
* أمسك الزجاجة من 6 إلى 8 بوصات من الأثاث ورش القطعة حتى تغطيها برذاذ خفيف. بالنسبة للأسطح المعدنية مثل مقابض الأبواب وأقفال الأمان والمفاتيح ، يمكن استخدام الكحول للمسح لأن المبيض غير مناسب. لا تمسح محلول المطهر من السطح ؛ دعها تجف من تلقاء نفسها.

* العمل في الأقسام. قم برش المحلول على الأثاث وامسح المنطقة بقطعة قماش مبللة لتعقيم السطح. إذا كانت مبللة أو متسخة جدًا ، فقم بلف القماش أثناء تقدمك. اترك الكنبة تجف في الهواء أثناء الانتقال إلى تنظيف الوسائد.

محت بطاقة التنظيف ، أزل أغطية الوسائد وضعها في الغسالة. إذا لم يكن لديك أغطية وسائد قابلة للإزالة ، فاستخدم رذاذ التنظيف لتنظيفها أيضًا. اتركها لتجف تمامًا قبل وضعها على الأريكة.

* امسح الطاولات والطاولات النهائية والأذرع الخشبية والأسطح الصلبة الأخرى للأثاث بقطعة قماش مبللة بالمطهرات المنزلية الصنع لتعقيمها. يجب أن يظل السطح مبللًا لمدة دقيقة على الأقل لتطهير القطعة بالكامل. امسح الأسطح بشكل أكثر تكرارًا إذا كان شخص ما في منزلك مريضًا. خلاف ذلك ، مرة أو مرتين في الأسبوع على ما يرام. كن أكثر حذرًا مع الأثاث الذي يحتوي على طبقات متعددة من التشطيب حيث يمكن أن يتلف بسبب التطبيق المتكرر
المنظفات القاسية أو المطهرات التي تحتوي على الكحول. لذا تأكد من عدم الإفراط في تعقيم الأسطح الحساسة.

* ارتداء قفازات يمكن التخلص منها أو قابلة للغسل ، وفتح النوافذ لتحسين التهوية عند استخدام منتجات التنظيف والتطهير.

* عندما تنتهي المهمة ، نظف يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل. إذا لم تكن يديك متسختين بشكل واضح ، فيمكن أيضًا استخدام معقم لليدين يحتوي على 60٪ على الكحول.

* يمكن أن تعمل أشعة الشمس والهواء النقي على العجائب ، وتقتل الأشعة فوق البنفسجية الكثير من البكتيريا والجراثيم الأخرى. احتفظ بأثاثك المتحرك في الشمس لبضع ساعات للتخلص من أي رائحة كريهة. تأكد من عدم ترك أي أثاث خشبي في الشمس لساعات طويلة لتجنب أي بهتان أو تغير في اللون
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