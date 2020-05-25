أسعار الأسماك خلال ثانى أيام عيد الفطر

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى خدمة التعرف على أسعار المواد الغذائية المختلفة لقرائه، وعلى رأسها أسعار الأسماك و الخضروات والفاكهة، التى غالبا تشهد إقبال اكبر على شرائها خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لآخر تحديثات لبوابة سوق العبور.





حيث سجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 إلى 28 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 23 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.





وبلغ سعر سمك الثعابين 210 جنيهات والفيليه بلطي 90 جنيهًا ، وبياض أملس خليجي بـ80 جنيهًا.





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وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 40 إلى 46 جنيهًا وسجل سعر البورى 2 ما بين 32 و38 جنيهًا.





وسجل المرجان رقم 2 نحو 37 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.





وسجل سعر السردين نحو 50 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.