المطران عطا الله حنا: فلسطين قضية كل الأحرار في عالمنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، إن قضية فلسطين هي قضية كل عربي شريف لا بل هي أيضا قضية كافة الأحرار في عالمنا وما هو مطلوب من الفلسطينيين في هذه الظروف هو أن يتوحدوا فورا لكي يعملوا معا وسويا على اجهاض كافة المحاولات والمشاريع الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية .
وأضاف المطران عطا الله حنا أن هنالك اخطار محدقة بنا ومؤامرات تستهدفنا من كل حدب وصوب وحالة الانقسام الفلسطيني الداخلي ما زالت تراوح مكانها رغما عن كل المحاولات والكلمات والخطابات التي نسمعها والتي تنادي بأن تتحقق الوحدة المرجوة .
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وأوضح لقد اصبحت الوحدة الفلسطينية الداخلية وانهاء الانقسامات مسألة استراتيجية ضرورية وبقاء الانقسامات لا يستفيد منه الا اعداءنا ولذلك وجب علينا ان نرتب بيتنا الداخلي لكي يكون قويا ومحصنا ولكي نتمكن من ان ندافع عن وجودنا وقدسنا ومقدساتنا لان وحدتنا هي قوة لنا في دفاعنا عن الحق الذي ننادي به .
وتابع كما نطالب امتنا العربية بأن تكون دوما بوصلتها نحو القدس ونحن هنا لا نريد ان نخون احدا او ان نسيء الى احد بل نذكر اشقاءنا العرب بواجباتهم الانسانية والاخلاقية والوطنية تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وتجاه القدس بشكل خاص .
واختتم فلا تتركوا مدينة القدس لوحدها ولا تتركوا شعبنا الفلسطنيي لوحده فهذه هي قضيتنا جميعا والتي يجب ان ندافع عنها حتى يعود الحق السليب الى اصحابه وحتى ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية والكرامة التي يستحقها .