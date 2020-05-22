المطران عطا الله حنا: المسيحيون الفلسطينيون في خندق واحد مع إخوانهم المسلمين للدفاع عن القدس







وأضاف، المسيحيون الفلسطينيون أبناء هذه الأرض المقدسة يقفون في خندق واحد مع اخوتهم المسلمين في الدفاع عن القدس والمقدسات فهذه المدينة تحتضن أهم مقدساتنا وتاريخنا الروحي والثقافي والإنساني والوطني.





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وتابع قائلا، القدس في الديانة الإسلامية هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أما في الديانة المسيحية فهي القبلة الأولى والوحيدة ولا يوجد في هذا العالم مكان أقدس من القدس لدى المسيحيين، خاصة أنها المدينة التي تحتضن كنيسة القيامة والقبر المقدس ونحن في هذه الأيام ما زلنا في فترة القيامة هذا الحدث العظيم الذي تم في هذه البقعة المقدسة من العالم.





وأشار المطران "حنا" إلى ضرورة أن يتعاون الجميع معا مسلمين ومسيحيين في الدفاع عن القدس وتكريس خطاب فيه قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ الطائفية والتشرذم والكراهية، وأن المستفيد الحقيقي من الفتن حيثما كانت وأينما وجدت إنما هم أعداءنا الذين يطبقون سياسة " فرق تسد"، علينا أن نقاوم ثقافة التقسيم والتفتت والطائفية والكراهية بخطاب المحبة والاخوة والمصالحة والوحدة والتلاقي الاسلامي المسيحي المشترك.





وتابع المسيحيون في بلادنا كما وفي هذا المشرق العربي هم ليسوا أقليات في أوطانهم بل جذورهم عميقة في تربة هذا المشرق ويحملون في قلوبهم انتماء اصيلا لهذه المنطقة وقضاياها العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين

ووجه المطران عطا الله حنا التحية للمشاركين في هذه الندوة خاصة وأنها تأتي في يوم القدس العالمي، مؤكدا أن القدس وأبناءها أوفياء لكل الأصوات الحرة ولكل الشخصيات النبيلة والمحترمة والتي لم تنحرف بوصلتها وبقيت دوما نحو القدس والقضية الفلسطينية.