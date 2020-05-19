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أخبار العالم

عودة المصلين لـ الأقصى.. أوقاف القدس تعيد فتح الحرم القدسي عقب عيد الفطر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:42 م
عودة المصليين لـ
عودة المصليين لـ الأقصي.. أوقاف القدس تعيد فتح الحرم القدسي
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سمر صالح
أعلن مجلس الأوقاف القدس اليوم الثلاثاء عن بشري خير حول إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين عقب عيد الفطر وذلك بعد إغلاق استمر شهرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت أوقاف القدس ذلك القرار اليوم عقب جلسة طارئة لمتابعة آخر مستجدات الأوضاع فى ظل تفشي فيروس كورونا.

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وقال مجلس أوقاف القدس إنه يتابع عن كثب تطورا إيجابيا حول انحسار وباء كوفيد19، حتى تنتهي فترة تعليق دخول المصلين للحرم القدسي الشريق حرصًا منه على استمرار إعمار المسجد الأقصى بالمصلين.

وأضاف أوقاف القدس أن قرار رفع تعليق الصلاة فى الأقصي جاء بناءً على ما قرره مجلس الأوقاف برفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك عقب عيد الفطر المبارك.

واختتمت أوقاف القدس أنه سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات عودة المصلين للأقصى.
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