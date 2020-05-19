عودة المصلين لـ الأقصى.. أوقاف القدس تعيد فتح الحرم القدسي عقب عيد الفطر

أعلن مجلس الأوقاف القدس اليوم الثلاثاء عن بشري خير حول إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين عقب عيد الفطر وذلك بعد إغلاق استمر شهرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأصدرت أوقاف القدس ذلك القرار اليوم عقب جلسة طارئة لمتابعة آخر مستجدات الأوضاع فى ظل تفشي فيروس كورونا.
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وقال مجلس أوقاف القدس إنه يتابع عن كثب تطورا إيجابيا حول انحسار وباء كوفيد19، حتى تنتهي فترة تعليق دخول المصلين للحرم القدسي الشريق حرصًا منه على استمرار إعمار المسجد الأقصى بالمصلين.
وأضاف أوقاف القدس أن قرار رفع تعليق الصلاة فى الأقصي جاء بناءً على ما قرره مجلس الأوقاف برفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك عقب عيد الفطر المبارك.
واختتمت أوقاف القدس أنه سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات عودة المصلين للأقصى.