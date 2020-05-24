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أخبار العالم

استعدادًا لمحاكمته.. نتنياهو يصل إلى المحكمة في القدس وينتقد الشرطة والقضاء

الأحد 24/مايو/2020 - 02:55 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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شيماء مصطفى
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية استعدادا لبدء محاكمته بتهم الفساد.

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، اتخذت المحكمة إجراءات أمنية مشددة عند وصول نتنياهو إلى المحكمة المركزية.

وفي تصريح قبل محاكمته، انتقد نتنياهو، الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام، مؤكدا أن التهم الموجهة إليه هي محاولة لإسقاط الحكم اليميني بوسائل غير ديمقراطية.

ووردت أنباء بأن عدة وزراء سيحضرون المحاكمة، بمن فيهم وزير النقل ميري ريجيف ووزير الاتصالات والإعلام دافيد أمسالم.

ويواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من القضايا، وهو متهم بقبول هدايا باهظة الثمن، مثل علب الشمبانيا والسيجار، من الأصدقاء الأثرياء وتقديم خدمات إلى أقطاب الإعلام مقابل تغطية إخبارية مواتية له ولأسرته.

وتعد الاتهامات الأكثر خطورة التي يواجهها، تعزيز التشريعات التي حققت أرباحًا لمئات الملايين من الدولارات لصاحب شركة اتصالات كبرى بينما يمارس التأثير التحريري من وراء الكواليس على الموقع الإخباري الشعبي للشركة. 

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بعد أسبوع من أدائه اليمين لولاية خامسة على رأس حكومة وحدة في إسرائيل، منهيا أكثر من عام من الجمود السياسي في أعقاب ثلاث انتخابات غير حاسمة.
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