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أخبار العالم

الأمريكان يتجاهلون كورونا.. زحام كبير داخل حمام سباحة بولاية ميزوري ..فيديو وصور

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:05 م
زحام كثيف داخل حمام
زحام كثيف داخل حمام سباحة بولاية ميزوري
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على صالح
توافد المصطافون على بحيرة أوزاركس في عطلة نهاية الأسبوع، متجاهلين المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الأمريكية وتكدسوا في نوادي اليخوت والحانات الخارجية ومسابح المنتجع في ولاية ميزوري السياحية الساخنة.

ووفقا لـ "واشنطن بوست"، تم تداول صور المصطافين الأمريكيين المزدحمين في حمام سباحة بولاية ميزوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهروا يأكلون ويشربون ويسبحون في أماكن قريبة جدا من بعضهم البعض. 


وفي إحدى الصور التي نشرتها محطة الأخبار KSDK الأمريكية، يمكن رؤية عشرات الأشخاص مكتظين في فناء خارجي تحت لافتة مكتوب عليها "الرجاء المحافظة على مسافات اجتماعية آمنة".

وأكدت المشاهد، كيف فسر البعض اتجاه الحكومة الأمريكية لتخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي كورونا قبل عطلة يوم الذكرى كدعوة للعودة إلى الوضع الطبيعي ما قبل الوباء. 

ووسط أوامر متنوعة ومتضاربة في بعض الأحيان من المسؤولين الحكوميين والمسؤولين المحليين، يُترك الناس في جميع أنحاء البلاد ليقرروا من تلقاء أنفسهم كيفية اتباع القواعد بدقة، حسب "واشنطن بوست".

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، يواصل الوباء الانتشار في جميع أنحاء العالم، حيث يصل عدد المصابين إلى 5400000 مصاب والوفيات إلى 345000 حالة وفاة على مستوى العالم. 

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من الفيروس، بينما تأتي البرازيل وروسيا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي من حيث عدد المصابين.

وفي الوقت الحالي، تقع أعلى حصيلة من القتلى في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وإيطاليا. 

ولا تزال نيويورك المدينة الأكثر تضررا ، مع ما يقرب من 200000 مصاب و 21216 حالة وفاة ، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. 

وأعلنت العديد من البلدان منذ ذلك الحين تخفيف القيود الناجمة عن الجائحة وتخطط لاستئناف السفر المحلي والدولي في الأسابيع المقبلة.

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