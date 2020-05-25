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فن

هبة طوجي تعود للغناء باللهجة المصرية في أغنية "طلعت يا محلا نورها"

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:18 م
هبة طوجي
هبة طوجي
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محمد نحلة - سعيد فراج
فاجأت الفنانة اللبنانية هبة طوجي جمهورها المصري بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية المصورة "طلعت يا محلا نورها" والتي تهديها لمحبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

أغنية جديدة تعيد خلالها هبة طوجي مغامرة الغوص في بحر اللهجة المصرية مرة أخرى بعد سنتين بالتمام عن ظهور أغنيتها المصرية الأولى "سلم على مصر"، وبعد تقديمها من قبل أغنيات أهو ده اللي صار" و"انت عمري" على طريقتها، وتغني هبة خلال العمل الجديد كلمات الراحل سيد درويش،  وتتعاون مع الموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، الذي يتولى مهمة إنتاجها وتوزيعها بشكل موسيقي أوركسترالي ضخم ومختلف عن كافة النسخ الغنائية التي تم تقديمها للأغنية من قبل بأصوات العديد من النجوم العرب. 

وتقدم طوجي عبر الأغنية رسالة تحية لجمهورها المصري بشكل خاص معبرة عن اشتياقها للعودة قريبا لقلب القاهرة كما توجه عبرها رسالة أمل أن شمس الحياة ستعود عما قريب لتنير ظلمة أزمة كورونا التي يعيشها العالم حاليا وأجبرت البشر على التباعد الاجتماعي. 

ومن جانبه أوضح الموسيقار أسامة الرحباني أن الأغنية تم تسجيلها في العاصمة اللبنانية بيروت منذ شهرين، وتم تقديم الأغنية لايف خلال آخر حفلات هبة في القاهرة العام الماضي في الأهرامات ومسرح المباركية،  بينما يظهر الكليب لقطات مصورة من زيارات هبة طوجي لمصر،  مضيفًا أن الأغنية تعبر عن رسائل المحبة من هبة لمحبيها المصريين،  على أمل اللقاء قرييا، كما أشار لتحضير هبة حاليا لعدة أعمال غنائية جديدة ستكشف عنها الفترة المقبلة. 

وخطفت هبة طوجي أنظار جمهورها العربي بمشاركتها في السباق الرمضاني عبر بطولة مسلسل "هوس" برفقة الفنان عابد الفهد،  في أول بطولة درامية لها،  وأبدعت بأدائها التمثيلي في شخصيات مركبة وغير معتادة في الدراما بتقديمها دورين مختلفين لشخصيتي "راما ولانا"، في مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية مكون من 11 حلقة فقط،  كما قدمت خلاله أغنية التتر،  بينما وضع أسامة الرحباني موسيقاه التصويرية،  والمسلسل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي وتأليف نادية الأحمر.

هبة طوجي فنانة في عالمي التمثيل والإخراج، درست في لبنان،  وحصلت على شهادات من أهم مدارس التمثيل بالولايات المتحدة الامريكية، "ستيلا ادلر" و"نيويورك فيلم أكاديمي"، وصقلت مواهبها التمثيلية خلال مسيرتها الغنائية في الكليبات التى تسعى لإخراج معظمها، إلى أن وصلت للعالمية بشخصية "إزميرالدا" في أشهر المسرحيات بالعالم  "أحدب نوتردام"، وصالت وجالت مع العرض المسرحي على مدار أربع سنوات في كل أنحاء العالم، بين روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وكندا وبلجيكا وسويسرا وتايوان وتركيا، وقدمت العام الماضي أكثر من 180 ليلة عرض حول العالم منها 69 ليلة في الصين وحدها،  كما تسعى لتقديمها عما قريب في برودواي بالولايات المتحدة الأمريكية.
هبة طوجي تعود للغناء باللهجة المصرية في أغنية "طلعت يا محلا نورها"
هبة طوجي تعود للغناء باللهجة المصرية في أغنية "طلعت يا محلا نورها"
هبة طوجي تعود للغناء باللهجة المصرية في أغنية "طلعت يا محلا نورها"
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