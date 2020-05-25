الجزائر تسجل 197 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.









وسجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 وفيات و197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.









وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8503 حالات، بينما بلغ عدد الوفيات 609 وفيات.









فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4747 بزيادة 169 حالة جديدة.









ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 5,541,936، كما بلغت الوفيات 347,374.









وارتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في العالم أكثر من مليونين.