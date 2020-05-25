وفاة أول حالة وإصابة 35 من العاملين بالإسعاف بكورونا

قال الدكتور وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، إن إجمالي المصابين من جيش مصر الأبيض بالهيئة حوالي 35 إصابة فعلية للعاملين، و10 من الأسر نتيجة المخالطة لهم.





وأوضح "سرحان"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أول شهداء هيئة الإسعاف بفيروس كورونا، الزميل شعبان عبد العال محمد، سائق إسعاف، من نزلة السمان بالجيزة.





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وأوضح أنه أصيب مخالطته لزملائه المصابين بفرع إسعاف نزلة السمان بالجيزة، وتابع أنه استشهد منذ ساعات فى مستشفى هليوبوليس العزل، عن عمر يناهز 52 سنة، ومريض بالسكر، متزوج ولديه أطفال.





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وأفاد بأنه تم أخذ مسحة منه وتأخرت النتيجة 5 أيام حتى تم إبلاغه عن طريق غرفة 105 أن النتيجة إيجابي، وكان خلال هذه الفترة في عزل بفرع الإسعاف لعدم مخالطة الأسرة وتم نقله للعزل بمستشفى هليوبوليس.