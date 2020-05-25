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أخبار البلد

وفاة أول حالة وإصابة 35 من العاملين بالإسعاف بكورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، إن إجمالي المصابين من جيش مصر الأبيض بالهيئة حوالي 35 إصابة فعلية للعاملين، و10 من الأسر نتيجة المخالطة لهم.

وأوضح "سرحان"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أول شهداء هيئة الإسعاف بفيروس كورونا، الزميل شعبان عبد العال محمد، سائق إسعاف، من نزلة السمان بالجيزة.

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وأوضح أنه أصيب مخالطته لزملائه المصابين بفرع إسعاف نزلة السمان بالجيزة، وتابع أنه استشهد منذ ساعات فى مستشفى هليوبوليس العزل، عن عمر يناهز 52 سنة، ومريض بالسكر، متزوج ولديه أطفال. 

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وأفاد بأنه تم أخذ مسحة منه وتأخرت النتيجة 5 أيام حتى تم إبلاغه عن طريق غرفة  105 أن النتيجة إيجابي، وكان خلال هذه الفترة في عزل بفرع الإسعاف لعدم مخالطة الأسرة وتم نقله للعزل بمستشفى هليوبوليس.
 
وأوضح أنه توفي بفيروس كورونا بعد أسبوع، وهو مقيم بكرداسة، ومن محافظة بني سويف، وسيتم دفنه في مقابر الأسرة  اهناسيا بني سويف.
وفاة أول حالة وإصابة 35 من العاملين بالإسعاف بكورونا
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