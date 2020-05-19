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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان لتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمجابهة كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أهمية تفعيل خدمة الإسعاف الطائر ضمن إجراءات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا.


وأكد "عامر"، أن أزمة فيروس كورونا، تفرض استحداث وسائل نقل للمصابين بـ الفيروس تكون آمنة على حياة المصابين وأيضا المواطنين الآخرين.

وأضاف "السير في الطرق العادية قد يمثل فرصة لانتشار الفيروس، خاصة وأنه في أحيان كثيرة يتم الطلب من المريض الحضور بنفسه إلى المستشفى، ولذلك فإن الحل يكمن في تفعيل خدمة الإسعاف الطائر، وتزويده بالإمكانيات المطلوبة".

وأوضح "عامر"، "الإسعاف الطائر، خدمة إسعافية متقدمة تستخدم الطائرات لنقل الحالات الحرجة جوًا إلى المستشفيات التي تستطيع التعامل مع الحالات بأسرع وقت ممكن، وذلك يحقق أمان نقل المصابين وأيضا حماية المواطنين".

ولفت إلى أن الأزمة الحالية تستدعي بالطبع الاهتمام بهذا المشروع وسرعة دخوله الخدمة بشكل مكثف وسريع، بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع في هذا الشأن.

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