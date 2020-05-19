تحرك عاجل من البرلمان لتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمجابهة كورونا

الحكومة: الموافقة على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لفيروس كورونا.. 21 إصابة و 2 وفاة بفيروس كورونا لكل مليون شخص في مصر.. و7 مدن جامعية تم تحويلها لمستشفيات عزل لمواجهة فيروس كورونا