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مرأة

بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة منى زكي، تريند مؤشر البحث جوجل، بعد تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر من حفل زفاف الممثلة المصرية ​منى زكي​ والممثل المصري ​أحمد حلمي​، كانت كشفت عنه محطة MBC مصر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعد الفنانة منى زكي واحدة من النجمات اللاتي يتمتعن بقوام ممشوق كما تحرص على الظهور بإطلالات أنيقة ومختلفة ، فكلما تواجدت  منى زكي،بمناسبة فنية او مهرجان سينمائي تلفت الأنظار إليها بإطلالاتها التي تكشف عن ذوقها الراقي ورمانسية مع زوجها الفنان احمد حلمى.

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ما يميز  الفنانة منى زكي هو التنوع ، فهي لا تركز على نوع واحد من الملابس ، فإطلالاتها تتنوع بين الفساتين القصيرة والفساتين الطويلة وايضًا الجامبسوت بالإضافة إلى ملابس الكاجوال التي تناسبها وتناسب المناسبة التي تتواجد بها .

نفس الأمر ينطبق على تسريحات شعرها ، فهي لا تتركه منسدلًا طوال الوقت كذلك تحرص على تغيير لونه كل فترة .


بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى
بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى
بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى
بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى
بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى
بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى
بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى
بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى
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