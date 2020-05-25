بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى

، تريند مؤشر البحث جوجل، بعد تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر من حفل زفاف الممثلة المصرية ​منى زكي​ والممثل المصري ​أحمد حلمي​، كانت كشفت عنه محطة

وتعد الفنانة منى زكي واحدة من النجمات اللاتي يتمتعن بقوام ممشوق كما تحرص على الظهور بإطلالات أنيقة ومختلفة ، فكلما تواجدت منى زكي ،بمناسبة فنية او مهرجان سينمائي تلفت الأنظار إليها بإطلالاتها التي تكشف عن ذوقها الراقي ورمانسية مع زوجها الفنان احمد حلمى.

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