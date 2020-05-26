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أخبار البلد

أهم الأسلحة الغذائية للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:05 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شيماء مجدي
قالت رضوى الباز خبيرة التغذية، ودكتورة الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية بمركز البحوث الزراعية، إن مناعة المصريين تصد فيروس كورونا وجميع الفيروسات الأخرى، لأننا نتمتع بمناعة قوية.

وقدمت "الباز" عدة نصائح لـ "صدى البلد" من أجل تقوية الجهاز المناعي حتى يستطيع مقاومة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه من أهم تلك النصائح، تناول العسل الأبيض أو الثوم قبل الإفطار، وتجنب الثوم لمرضى القولون العصبي أو قرحة المعدة.

وأشارت إلى أنه يجب زيادة معدل تناول البروتينات بالوجبات الرئيسية مثل الدواجن واللحوم، وكذلك الأسماك خاصة الأسماك الزيتية مثل التونة والماكريل لأنها تحتوي على أوميجا ٣ لتقوية المناعة.

ونوهت إلى أنها تنصح أيضا بتناول من 8 لـ 10 أكواب من المياه يوميا لتنشيط الجهاز المناعي، فضلا عن تناول البهارات والشطة والفلفل الأسود وخاصة الكركم، لأنه يتحول إلى مادة الكركمين في الجسم، وكل تلك التوابل تحتوى على مواد مضادة للسرطان والالتهابات.
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