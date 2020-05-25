عصام الحضري يهنئ جنش بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، صديقة محمود عبد الرحيم جنش لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاده ال32



ونشر عصام الحضري صورة له مع جنش عبر حسابه بموقع التواصل تويتر وعلق عليها قائلا "‏كل سنه وانت طيب يا ابو الاجناش".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎كل سنة وانت طيب يا جنش والله عليك يا اسطورة الحراس" و "‏‎كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يارب" و "‏‎كل سنه وانت طيب يا نجم النجوم".





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ويحتفل محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك اليوم بعيد ميلاده ال 32 والذي يوافق الخامس والعشرون من مايو كل عام.

