نمبر وان.. محمد إبراهيم يهنئ محمود جنش بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة صديقه محمود عبد الرحيم جنش حارس نادي الزمالك بعيد ميلاده ال 32



وغرد محمد إبراهيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏كل سنة وانت طيب يا نجم مصر".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎كل سنة وانت طيب يا جنش والله عليك يا اسطورة الحراس" و"‏‎‏‎‎كل سنة وانت طيب ي ابو الأجناش حارس مصر الأول. نمبر وان".



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