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أخبار العالم

البنات مقابل المقاتلين.. الجيش الليبي يخترق مكالمة هاتفية بين قيادي الوفاق وآخر بـ سوريا.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تمكن الجيش الوطني الليبي من اختراق مكالمة هاتفية لقيادة بحكومة الوفاق في طرابلس مع قائد فصيل سوري، التي طالبه بها بإرسال فتيات لمسلحيه.

وبحسب "الحدث"، اخترق الجيش الليبي مكالمة هاتفية لقيادي عسكري تابع لقوات الوفاق مع قائد أحد الفصائل السورية الموالية لتركيا، والمعروف بـ "أبو خطاب الإدلبي".

وأضاف التقرير أن الإدلبي طالب القيادي في مليشيات الوفاق بإرسال فتيات من أجل مسلحيه في مقابل إرسال مقاتلين من سوريا للقتال في طرابلس.

وفي المقطع الصوتي جاء صوت أبو خطاب الإدلبي يقول: "والبنات أكيد أهم من المصريات (الأموال) اعطني البنات".

ليرد عليه القيادي في مليشيات الوفاق:"لو عندك اتصال مع الشباب السوريين في تركيا أو في إدلب..مصاري ولا يهمك، مصاري ليبيا أملاك ليبيا أرض ليبيا تحت شرفكم، المهم تجيبلي مقاتلين من سوريا من إدلب من تركيا من أي مكان".

وقال نشطاء من عفرين لموقع "صالون سوريا" إن عشرات الجثث لمرتزقة سوريين قضوا في معارك في ليبيا وصلت في توابيت خشبية إلى الحدود التركية السورية وتم حرق ودفن الجثث من قبل مسلحي الفصائل السورية.

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