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رياضة

زوجه جنش تعد له مفاجأة بمناسبة عيد ميلاده

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:57 م
جنش
جنش
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ملك موسى
حرصت زوجة محمود عبدالرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عمل مفاجاه خاصه لزوجها بإقامة حفل صغير احتفالا بعيد ميلاده.

واقتصر حفل عيد ميلاد حارس مرمي الزمالك على تواجدهما فقط مع أبنائهما تمارا ومالك.


ويحتفل جنش اليوم الإثنين 25 مايو بعيد ميلاده الثالث والثلاثون.

ونشر جنش صور الاحتفال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” وكتب عليها: “شكرا يا حبيبتي علي المفاجأه الحلوه دي ربنا يخليكي ليا ولتمارا و مالك ودائما في ضهري و سبب نجاحي بحبك جدا”.


ويعتبر جنش هو الحارس الأساسي للزمالك خلال المواسم الأخيرة، قبل أن يتعرض للإصابة التي أبعدته فترة عن الملاعب.

وشهدت الفترة الماضية اعتماد الجهاز الفني للفريق الابيض على محمد أبوجبل أساسيا في حراسة مرمى الفريق ط نتيجة غياب جنش، قبل أن يتعافى الأخير ويصبح جاهزًا للعودة من جديد والمشاركة مع الزمالك بشكل أساسي.
زوجه جنش تعد له مفاجأة بمناسبة عيد ميلاده
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