في عيد ميلاده.. جنش بطل الروايات السعيدة في الزمالك

يحتفل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 25 مايو، بعيد ميلاده، حيث أتم عامه الـ33.





وانضم "جنش" لمدرسة الفن والهندسة في موسم 2010-2011، قادمًا من صفوف فريق الأولمبي السكندري بالدرجة الثانية وقتها، في صفقة تكفل بها أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق.







وقال "ميدو"، "وأنا لاعب في الزمالك، شاهدت مقطع فيديو لحارس مميز جدًا، ووقتها كان النادي يمر بأزمة مالية، ولا توجد أموال للتعاقد معه، فقررت أن أدفع قيمة الصفقة، ويتم خصمها من مستحقاتي، قرار لن أندم عليه أبدًا، لأنه ابن الزمالك، وواحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم".





في البداية.. بات تألق جنش حلما مؤجلا، على دكة بدلاء الزمالك، حيث جلس احتياطيًا لجميع حراس الفريق، قبل انطلاقته الأولى مع الأبيض، في نهاية موسم 2014-2015، عندما اعتمد جوزفالدو فيريرا عليه في بطولة الكأس، بدلًا من أحمد الشناوي.





ونجح جنش وقتها في وصول الزمالك إلى المباراة النهائية والتي توج فيها بلقب الكأس على حساب الأهلي، حيث فاجأ الجميع ببراعته في التصدي لركلات الترجيح أمام الاتحاد السكندري في دور الـ8 ليفوز فريقه برباعية مقابل هدفين، ويتأهل لنصف النهائي ضد سموحة وأظهر براعته مجددًا تصدى لثلاث ركلات ترجيح.





تأجل حلم جنش مجددا وجلس احتياطيًا في بداية موسم 2015-2016 لأحمد الشناوي، قبل أن يعود للمشاركة مجددًا أمام مولودية بجاية الجزائري في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، بعد مرور شهرين على ظهوره الأخير في عرين الزمالك، حيث أصيب الشناوي وقتها ودخل بدلا منه، وظل أساسيا حتى عاد الشناوي مجددا، وتكرر الأمر في المباراة النهائية أمام صن داونز.



