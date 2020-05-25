دموعها تتساقط .. ليلى علوي تحدث ضجة بسبب تسجيل صوتي

شكرًا لمسلسل الاختيار وكل اللي شاركوا فيه وعمرنا ما هننسى اللي بيحصل في سينا وازاي شبابنا وولادنا وجيشنا بيدافع عننا.. كلنا ما ننساش».

يأتي ذلك بعد التفاعل الكبير من المشاهدين مع أحداث مسلسل الاختيار، والمشاهد المؤثرة التي تناولت لحظات استشهاد ضابط الصاعقة المصرية أحمد منسي، وباقي رجال القوات المسلحة لاسيما أبطال معركتي البرث والواحات.



