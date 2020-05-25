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فن

دموعها تتساقط .. ليلى علوي تحدث ضجة بسبب تسجيل صوتي

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:47 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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سعيد فراج - محمد نحلة
حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة ليلى علوي، بعد يومين، من نشرها مقطع صوتي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، أجهشت فيه بالبكاء، بسبب الحلقة الأخيرة من مسلسل «الاختيار» التي تناولت استشهاد أسطورة الصاعقة المصرية أحمد المنسي. 

وعلقت ليلى علوي: «مسلسل الاختيار .. شكرًا لمسلسل الاختيار وكل اللي شاركوا فيه وعمرنا ما هننسى اللي بيحصل في سينا وازاي شبابنا وولادنا وجيشنا بيدافع عننا.. كلنا ما ننساش». 


يأتي ذلك بعد التفاعل الكبير من المشاهدين مع أحداث مسلسل الاختيار، والمشاهد المؤثرة التي تناولت لحظات استشهاد ضابط الصاعقة المصرية أحمد منسي، وباقي رجال القوات المسلحة لاسيما أبطال معركتي البرث والواحات. 

وخلال أحداث الحلقة 29، تم عرض مقطع فيديو أظهر لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي، إذ ظهر مكبل الأيدي، وبجواره الحرس من رجال الأمن، والضابط يتلو عليه نص الحكم بالإعدام، ويسأله عن الذي يريده قبل تنفيذ الإعدام، ليرد عشماوي، في لحظة ندم وانكسار قائلًا: «مبقاش ينفع خلاص». 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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