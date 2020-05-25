بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم

تصدرت الفنانة ليلى علوى تريند مؤشر البحث على جوحل ، بعد نشرها فيديو مسجلا بصوتها وهي تجهش بالبكاء، على خلفية صور أيقونة الجيش المصري، الضابط أحمد المنسي، الذي سقط مع رجاله البواسل في معركة مع الإرهابيين في سيناء.





و أثبتت الفنانة ليلى علوى ، أن السن مجرد رقم، فهى مازالت تتمتع بروح الشباب والحيوية، إضافة إلى ذلك تهتم دائما باتباع أحدث صيحات الموضة وانتقاء ما يتماشى معها ويمنحها مظهرا جذابا وعصريا.





ليلى علوى ، أيقونة الجمال والموضة للمرأة الممتلئة، وعلى الرغم من أنها تجاوزت حاجز الخمسين، لكنها تبدو أكثر شبابًا من أي وقت، وكل ذلك بسبب إطلالاتها العصرية التي تسابق بها الزمن. فقد أصبحتأيقونة الجمال والموضة للمرأة الممتلئة، وعلى الرغم من أنها تجاوزت حاجز الخمسين، لكنها تبدو أكثر شبابًا من أي وقت، وكل ذلك بسبب إطلالاتها العصرية التي تسابق بها الزمن.





تفضل ليلى علوى اختيار الإطلالات الأنيقة المواكبة للموضة، وتتنوع اختياراتها بين تصاميم الفساتين المتوسطة الطول، وبين فساتين السهرة الماكسي، وموديلات الجمبسوت المتنوعة.



