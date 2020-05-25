AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

تصدرت الفنانة ليلى علوى تريند مؤشر البحث على جوحل ، بعد نشرها فيديو مسجلا بصوتها وهي تجهش بالبكاء، على خلفية صور أيقونة الجيش المصري، الضابط أحمد المنسي، الذي سقط مع رجاله البواسل في معركة مع الإرهابيين في سيناء.


وأثبتت الفنانة ليلى علوى، أن السن مجرد رقم، فهى مازالت تتمتع بروح الشباب والحيوية، إضافة إلى ذلك تهتم دائما باتباع أحدث صيحات الموضة وانتقاء ما يتماشى معها ويمنحها مظهرا جذابا وعصريا. 


فقد أصبحت ليلى علوى،  أيقونة الجمال والموضة للمرأة الممتلئة، وعلى الرغم من أنها تجاوزت حاجز الخمسين، لكنها تبدو أكثر شبابًا من أي وقت، وكل ذلك بسبب إطلالاتها العصرية التي تسابق بها الزمن.

تفضل ليلى علوى اختيار الإطلالات الأنيقة المواكبة للموضة، وتتنوع اختياراتها بين تصاميم الفساتين المتوسطة الطول، وبين فساتين السهرة الماكسي، وموديلات الجمبسوت المتنوعة.

لذا نعرض لكم مجموعه من الصور للفنانة  ليلى علوى تبرز انوثتها 
بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم
بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم
بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم
بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم
بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم
بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم
بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم
بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم
بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5 فساتين.. هبة مجدي تستعرض ملابسها في فرصة تانية

مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد

ترشيحاتنا

كارثة كبرى..أهالي متوفاة بكورونا ينقلون جثمانها عبر سيارة نصف نقل لدفنها..شاهد

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال؟ الإفتاء تجيب

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

هل أصيب محمود الخطيب بفيروس كورونا؟.. ندى ابنته تكشف الحقيقة

غاب البشر وحضرت الطبيعة .. ظواهر تتعرض لها الكعبة في زمن كورونا

حول كورونا والأزمة الليبية ..ماذا دار فى المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

AdvertisementS

سوريا تعلن إلغاء حظر التجول والسماح بالحركة بين المحافظات بدءًا من الغد

بانتظار فرج ربنا.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

الصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا.. فيديو

خلية نايمة .. طبيب أزمة مستشفى المنيرة طلع إخوان .. القصة الكاملة

هل أصيب محمود الخطيب بفيروس كورونا؟.. ندى ابنته تكشف الحقيقة

هوت شورت فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمى تثير الجدل من أمام البحر

بـ المصحف الشريف.. أول صورة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

بعد الترويج له واعتماده.. ضربة قوية لـ ترامب بشأن عقار هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد يوم من إصابتها بـ كورونا

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

أخبار الرياضة.. حقيقة إصابة الخطيب بـ فيروس كورونا.. موقع إنجليزي يضع تقديم قميص الجونة ضمن الأفضل عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم

بالأبيض والجينز.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

هوت شورت فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمى تثير الجدل من أمام البحر