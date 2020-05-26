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محافظات

بعد ظهور أول إصابة بكورونا في سيوة..عزل منطقة سكنية بالواحة.. شاهد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:01 ص
عزل منطقة سكنية بالواحة
عزل منطقة سكنية بالواحة
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ايمن محمود
سجلت واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح، أول إصابة بفيروس كورونا  لأحد مواطنيها، وعلى الفور قامت مديرية الصحة بمحافظة مطروح بالتعاون مع مديرية الأمن، بعزل المنطقة السكنية في واحة سيوة التي يقطن بها الشخص للشخص المصاب .
 
تم فرض كردون أمني على منطقة بهي الدين بواحة سيوة، بهدف عزل سكانها عن باقي سكان مدينة سيوة .


كما تم إجراء مسح للمخالطين للحالة المصابة  بالفيروس مع التنبيه  بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما مع التوجة لمستشفي سيوة في حالة ظهور أي أعراض للفيروس.

وأكد الدكتور عصام نجيب مدير مستشفى سيوة المركزي أن الحالة المصابة لشخص يدعي  صالح .م 57 سنة وانه كان في القاهرة لافتا أنه وصل المستشفى وعليه أعراض الإصابة وبعد إجراء التحليل اللازم تبين أن حالته إيجابية لفيروس  كورونا وتم تحويله لمستشفي العزل بالنجيلة 

وأضاف علي ضرورة التزام أهالي الواحة بمنازلهم خاصة  انه علي  الرغم من علم كل المدينه بوجود حالة كورونا لم يلتزم المواطنين على الإطلاق .
بعد ظهور أول إصابة بكورونا في سيوة..عزل منطقة سكنية بالواحة.. شاهد
بعد ظهور أول إصابة بكورونا في سيوة..عزل منطقة سكنية بالواحة.. شاهد
بعد ظهور أول إصابة بكورونا في سيوة..عزل منطقة سكنية بالواحة.. شاهد
بعد ظهور أول إصابة بكورونا في سيوة..عزل منطقة سكنية بالواحة.. شاهد
بعد ظهور أول إصابة بكورونا في سيوة..عزل منطقة سكنية بالواحة.. شاهد
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