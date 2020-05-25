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رياضة

أغنى ناد في العالم.. السعودية تستحوذ على نيوكاسل يونايتد والإعلان الرسمي قريبا

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن المملكة العربية السعودية، استحوذت بشكل نهائي على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لتنتقل ملكيته للسعوديين.

وذكرت صحيفة الميرور البريطانية، في غلاف عددها الصادر غدًا، أن الصفقة قد تمت ، وأن المستثمرين السعوديين قد اشتروا بالفعل أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن الإعلان الرسمي لصفقة الاستحواذ سيتم في الساعات القليلة القادمة، مع وجود تكهنات بإعلان الصفقة ما بين الـ 24 ، والـ 48 ساعة القادمة، ليصبح أحد أغنى أندية العالم.

وذكرت الصحيفة أن ملاك نيوكاسل يونايتد الجدد سيبقون على ستيف بروس، المدير الفني الحالي للفريق، صارفين النظر عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أو الإسباني رافا بينيتيز.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعطت الضوء للسعودية لحسم صفقة شراء نادي نيوكاسل، بحسب القناة الإخبارية السعودية.
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