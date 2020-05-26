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رياضة

الأهلي يستقر على موعد تجديد تعاقد مروان محسن

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:03 ص
مروان محسن
مروان محسن
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حسام الحارتي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد عقد جلسة التجديد مع لاعب الفريق مروان محسن الذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري .

وقرر مسئولو النادي الأهلي تجديد تعاقد مروان محسن خلال الفترة الحالية عقب إعطاء رينبه فايلر المدير الفني ، إشارة الموافقة على تواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق نظرا لحاجته لإمكانياته خلال الفترة المقبلة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية إنه سيتم حسم ملف المهاجم مروان محسن بعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل لوضع كافة التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده مع المارد  الأحمر فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح أنه سيتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد مع مروان محسن من أجل عرضها على لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

وأشاد سيد عبد الحفيظ بقدرات مروان محسن لاعب الفريق قائلا :" من أعمدة الفريق واستطاع تقديم الكثير مع النادي الأهلي منذ انضمامه للنادي الأهلي ".
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