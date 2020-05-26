الأهلي يستقر على موعد تجديد تعاقد مروان محسن



وقرر مسئولو النادي الأهلي تجديد تعاقد مروان محسن خلال الفترة الحالية عقب إعطاء رينبه فايلر المدير الفني ، إشارة الموافقة على تواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق نظرا لحاجته لإمكانياته خلال الفترة المقبلة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية إنه سيتم حسم ملف المهاجم مروان محسن بعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل لوضع كافة التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده مع المارد الأحمر فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح أنه سيتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد مع مروان محسن من أجل عرضها على لجنة التخطيط و محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي





وأشاد سيد عبد الحفيظ بقدرات مروان محسن لاعب الفريق قائلا :" من أعمدة الفريق واستطاع تقديم الكثير مع النادي الأهلي منذ انضمامه للنادي الأهلي ".