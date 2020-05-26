5 طرق لمحاربة كورونا والعدوى

ارتفعت نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. خلال أيام ما قبل عيد الفطر، وفى هذا السياق، أوضح لنا أحدخبرا المناعة عدة طرق يمكن من خلالها محاربة كورونا.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا بالمنزل:

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التغذية الجيدة بوجبات طبيعية متوازنة فى الكم والنوع



ممارسة الرياضة يوميًا

التفاؤل ومحاربة الشائعات وفيروسات هدم الروح المعنوية.

يجب منع التلوث داخل البيوت بمنع التدخين والبخور والمعطرات أو الدخول بالأحذية داخل البيوت؛ لأن تلوث الهواء يضر الرئتين بشكل عام.