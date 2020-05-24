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مركز الحساسية والمناعة يعلن عن موعد ظهور علاج لـ كورونا.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 09:13 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح, إن فيروس كورونا المستجد هو من الفيروسات التاجية وهي من الفيروسات الصعبة وجود أمصال لها.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في نشرة السادسة المذاعة على القناة "الأولى" المصرية, أن فيروس كورونا من الفيروسات المتحورة التي تتغير من محتواها الجيني بانتقالها من شخص لآخر.

وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح, أن جميع علماء العالم يعملون على أبحاث ودراسات وتطوير مستديم لإنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد, أن التجارب السريرية تحتاج وقتا كبيرا حتى يعتمد نوع من اللقاح لأنه يتم تجربتها على الأطفال وكبار السن وعلى أجناس مختلفة ومتابعة الآثار الجانبية لها ومتابعة تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس.

وأشار إلى أنه سيكون لقاح علاج فيروس كورونا متاحا في الخريف نظرا للتجارب السريرية التي يقومون بها العالم في جميع دول العالم.

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