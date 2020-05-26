فتح المدارس والجامعات.. البرلمان يحدد شرطين لعودة الدراسة على غرار بريطانيا.. وتعليم النواب ترفض مقترح تقليص الأيام الدراسية

على غرار بريطانيا.. تعليم البرلمان: شرطان لعودة الدراسة بالمدارس في ظل كورونا

بضمانات وقائية.. برلمانية تطالب بدراسة فتح الحضانات بعد تضرر أصحابها

برلمانية: رفضنا مقترح وزير التعليم لفتح المدارس خلال العام الدراسي الجديد









رفض نواب لجنة التعليم بالبرلمان، فتح المدارس والجامعات خلال الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات والوفيات، مطالبين بالبحث عن مقترحات لحماية الطلاب حال عودة الدراسة.









جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن بلاده في وضع يسمح لها بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، قائلا: "نريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 يونيو، والمرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات تضمنت فتح المدارس"





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شرطان للعودة

قال النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن عودة الدراسة بالمدارس والجامعات أمر مستبعد خلال الفترة الحالية، مطالبا الحكومة بمد فترة التعليق لحين الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح حجازي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عاملين يمنعان تنفيذ هذا القرار في مصر، وهما ضعف البنية التحتية بالمدارس كنقص عدد الفصول، أما العامل الثاني فيتمثل في نقص أطقم الخدمات بالمدارس كالأخصائيين والأطباء والعاملين.





وأضاف أن ضعف هذه الإمكانيات لن يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي، مؤكدا أن البرلمان طالب بزيادة موازنة التعليم لرفع كفاءة الفصول والبنية التحتية.









وأشار إلى أن هناك بديلا عن عودة الطلاب للمدارس وهو التعليم عن بعد، والذي تم تطبيقه بالفعل عقب تعليق فترة الدراسة، كإجراء احترازي لوقاية الطلاب من فيروس كورونا.











استمرار التعليق

رجحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، استمرار قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لحين السيطرة على انتشار فيروس كورونا في مصر، خاصة بعد زيادة عدد حالات المصابين والوفيات بالدولة في الآونة الأخيرة.



وحذرت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، من فتح المدارس والجامعات خلال الفترة الحالية حتى لا تتفاقم الأزمة، مشيرة إلى أن عودة المدارس ستؤدي إلى زيادة التجمعات خاصة في ظل تكدس الفصول وزيادة عدد الطلاب.



وقالت إن الأزمة لا تتعلق بالطلاب فقط بل تمتد إلى الأسر أيضا، فعندما يصاب الطالب سينقل العدوى إلى زملائه وإلى أسرته بالمنزل، الأمر الذي ينذر بكارثة، الدولة في غنى عنها.



وأضافت أن العام الدراسي الحالي انتهى بالفعل والحديث عن فتح المدارس يمكن بحثه خلال العام المقبل، معربة عن أملها أن تنتهي الأزمة خلال العام الدراسي القادم.



وطالبت النائبة بدراسة عودة الحضانات بعد تضرر أصحابها من إغلاقها، على أن يتم بحث أبعاد ذلك وتوفير الضمانات والإجراءات الوقائية اللازمة من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي، فضلا عن ارتداء الكمامات.









فتح جزئي