ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
وخطفت ريهام أيمن الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت بلوزة سوداء اتسمت بصيحة "اوف شولدر" و نسقت معها بنطلون أبيض تميز بصيحة الخصر العالى مما كشف عن قوامها الرشيق.
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وأكملت ريهام أيمن إطلالتها بربطة عنق، فيما تزينت ببعض الأكسسوارات العصرية التى زادت من أناقتها، وأنتعلت حذاء صيفى متناسق مع إطلالتها.
كما ارتدت ريهام أيمن نظارة شمس متناسقة مع وجهها، وأعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة.