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مرأة

يمنع تساقط الشعر ويعزز المناعة.. 8 فوائد لـ فيتامين د

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:22 ص
فيتامين د
فيتامين د
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هاجر هانئ
يعتبر فيتامين د واحدا من أبرز الفيتامينات التى يحتاجها جسم الأنسان نظرا لأهميته و مد الجسم بما يحتاحه من عناصر غذائية، فتعتبر  مصادر فيتامين د هي  الشمس و سمك السلمون وصفار البيض  سمك السردين الحليب ومنتجات الالبان.

وكشفت الدكتورة سوسن غزال، استشارى التغذية، أبرز الفوائد الصحية التى توجد فى فيتامين د، وتتمثل في ما يلي:

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- يحافظ على صحة العظام
- يعزز جهاز المناعة
- يساعد الأمعاء على امتصاص الفسفور، والكالسيوم.
- يمنع حدوث التهاب في مفاصل الجسم
- يمنع تطور الخلايا السرطانية كسرطان القولون وسرطان الثدي 
- يحفز بصيلات الشعر على النمو
- يمنع الشعر من التساقط
-يحمي كبار السن من التعرض للزهايمر
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