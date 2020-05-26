يمنع تساقط الشعر ويعزز المناعة.. 8 فوائد لـ فيتامين د

يعتبر فيتامين د واحدا من أبرز الفيتامينات التى يحتاجها جسم الأنسان نظرا لأهميته و مد الجسم بما يحتاحه من عناصر غذائية، فتعتبر مصادر فيتامين د هي الشمس و سمك السلمون وصفار البيض سمك السردين الحليب ومنتجات الالبان.
وكشفت الدكتورة سوسن غزال، استشارى التغذية، أبرز الفوائد الصحية التى توجد فى فيتامين د، وتتمثل في ما يلي:
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- يحافظ على صحة العظام
- يعزز جهاز المناعة
- يساعد الأمعاء على امتصاص الفسفور، والكالسيوم.
- يمنع حدوث التهاب في مفاصل الجسم
- يمنع تطور الخلايا السرطانية كسرطان القولون وسرطان الثدي
- يحفز بصيلات الشعر على النمو
- يمنع الشعر من التساقط
-يحمي كبار السن من التعرض للزهايمر