الصين تستعد لـ غزو الكوكب الأحمر

تستعد الصين لإطلاق صاروخ (تيانوين -1 مارس) بعد تسليم مركبة (لونج مارش 5) إلى مركز الإطلاق في ونتشانج، وهي مهمة إلى المريخ بهدف إنزال روبوتات على سطح الكوكب الأحمر لاستكشافه.





ووفقا لموقع سبيس نيوز، فقد وصلت المركبة الفضائية إلى مركز الإطلاق في 10 أبريل الماضي، ووصل الصاروخ إلى ونتشانج، أمس الأول، 24 من مايو الجاري، بعد التسليم في جزيرة هاينان عبر يونوانج 21، و22 سفينة شحن، بعد التسليم الجوي إلى مطار هايكو.





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وخططت الصين لمهمة المريخ منذ فترة طويلة لإرسال رواد فضاء صينيين إلى القمر، وامتلاك محطة صينية خلال عامين، ووأكد مسؤولو الفضاء في الجلسات السنوية الصينية المستمرة في بكين، إطلاق المركبة المشتركة والمركبة المركبة في يوليو. لم يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق المحدد.





ومن المقرر أن يكون الإطلاق في غضون شهرين، وإذا تم الهبوط بنجاح، فإن هذا سيجعل الصين الدولة الثانية فقط التي تدير مركبة فضائية على سطح المريخ بعد الولايات المتحدة.



