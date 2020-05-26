كورونا يتسبب في شجار على متن طائرة

وقعت مشاجرة عنيفة في رحلة جوية على متن إحدى الطائرات، وتبادل راكبان السباب والضرب بعد أن قام رجل بلمس آخر، متهمة بالتعدي على المساحات الاجتماعية المفروضة داخل الطائرة بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأظهر مقطع فيديو كيف اندلعت معركة عنيفة على متن رحلة روسية، بعد وقت قصير من هبوط الطائرة في موسكو بعد أن حلقت من منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقال شهود عيان إن راكبين جالسان على متن طائرة ايرال ايرباص A320 اصطدما ، حيث تم اتخاذ تدابير المسافة الاجتماعية، وقالت الراكبة "مارينا ب" إحدى شهود العيان "بعد الهبوط مباشرة، قام راكب متجهًا إلى المخرج، وفي أثناء ذلك سار بسرعة بين الصفوف واصطدم بالركاب الجالسين".





وأضافت:" قال له رجل احترس، لينشب الشجار من هنا وأدى للتدخل اللفظي بين الرجلين"، وحاولت المضيفات تهدئتهم لكنهم فشلوا في ذلك.





وأكملت "مارينا" كان هذان الشخصان عدوانيان لدرجة أن الركاب الآخرين كانوا يخشون الاقتراب منهما، وقد سجل ذلك الشجار في مقطع فيديو وظهر في لقطات لطاقم الطائرة وهم يشاهدون الحادثة ويحاولون تهدئتهما بينما قام الرجلان بالتطاول بالأيدي.





وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن راكبًا جالسًا قد غضب بعد أن تم لمسه من قبل الرجل الذي يسعى لمغادرة الطائرة، واستدعى قبطان الطائرة الشرطة إلى الطائرة في مطار دوموديدوفو في موسكو، وقالت إدارة النقل بوزارة الداخلية الروسية إنما احتجزا.



