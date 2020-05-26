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أخبار العالم

ضاحي خلفان مهاجما أردوغان: زعيم عصابات مسلحة والقيادي الأول للدواعش.. شاهد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:36 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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ميرنا محمود
نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، شن من خلالها هجوما على الرئيس التركي رجب طيب اروغان.

وكتب خلفان عبر "تويتر" : زعيم عصابات مسلحة يطلق له العنان للعبث بأرواح مئات الآلاف من البشر".

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و اضاف  في تغريره اخري: كل التقارير المنصفة تقول إن أردوغان يعتبر القيادي الأول للدواعش في الشام والمغرب العربي.

وقال : ان  العالم يتفرج على أردوغان وهو يقود المجموعات الداعشية في ليبيا.

وغرّد أيضًا: "أستغرب ممن يرحب بأردوغان في التدخل بالشأن العربي.. ويرفض العرب.. ويدعي العروبة".

وأكد القائد العام السابق لشرطة دبي، أنه يمكن لأردوغان ان يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل ان يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".
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